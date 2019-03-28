Прокуратура узнает, почему в Юрюзани люди живут в нечеловеческих условиях

В Юрюзани (Челябинская область) жильцы аварийного дома № 25 по улице Карла Маркса боятся заходить в свои квартиры. Хозяев одной из них (включая беременную женщину и двух маленьких детей) едва не придавило рухнувшим потолком.

Отчаявшиеся жильцы старого двухэтажного дома, официально признанного аварийным довольно продолжительное время назад, обратились за помощью в правозащитную общественную организацию «Гражданский патруль». Жители пожаловались, что местные власти переехать в безопасные жилища им не предлагали.

«Дом очень старый, нам страшно в нем жить. Когда-то в доме было печное отопление, но потом провели центральное. От сырости протекала труба неработающей печи. В начале марта у нас обвалилась стена и рухнул потолок. Дома были беременная жена и дети, едва не попали под обломки, а сегодня из администрации прислали рабочих замазать дыру снаружи, как будто дом хороший. То есть штукатурные работы они проводят в холода. Это же все отвалится. И при этом мы платим за квартиру, как за благоустроенную, - по пять-шесть тысяч рублей в месяц», - рассказал хозяин квартиры Дмитрий Шалимов.

По словам главы семейства, холодную воду в дом хозяева проводили самостоятельно. Из других удобств была только канализация. Газ к дому не подведен, жильцы пользуются газовыми баллонами. Отсутствует в доме и подвал.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту неисполнения администрацией Юрюзани своих обязанностей в части расселения жильцов дома, признанного аварийным и подлежащего сносу.

«Попытка исправить внешним декором рухнувшие стены выглядит, по меньшей мере, цинично. В данном случае ситуацию усугубляет постоянное присутствие в аварийном доме беременной женщины и детей, которые в критической ситуации могут не выбраться из-под обломков. Надеемся, что после прокурорского вмешательства эта ситуация изменится», - прокомментировал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», прокуратура уже внесла администрации Юрюзани представление об устранении нарушений жилищного законодательства и принятии конкретных мер по расселению аварийного дома №5 в переулке Фурманова. Как и на Карла Маркса, люди там живут в условиях, которые трудно назвать человеческими.

Фото «Гражданского патруля»