«Речелстрой» признан несостоятельным банкротом. Открыто конкурсное производство

Общество с ограниченной ответственностью «Речелстрой» - застройщик микрорайона ЖК «Чурилово Lake City» - признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника введена новая процедура банкротства.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

Напомним, в феврале 2018 года в отношении Речелстрой была введена первая процедура банкротства – наблюдение.

На открытии конкурсного производства настаивали кредиторы «Речелстроя». Как сообщили в пресс-службе суда, 22 октября временный управляющий подал ходатайство об открытии конкурсного производства. Представитель регионального минстроя в ходе заседания 22 ноября поддержал это ходатайство. Решением суда (резолютивная часть объявлена 27 ноября) открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев - до 27 мая 2019 года.

Конкурсным управляющим избран Антон Свистунов. Банкротство застройщиков будет проходить под контролем дольщиков – создан комитет кредиторов, в состав которого вошли пять человек.

Принято также решение продолжить хозяйственную деятельность должника в следующей процедуре банкротства.

Как уже сообщало агентство, ООО «Речелстрой» из-за финансовых трудностей приостановило строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». В списке обманутых 1718 дольщиков.

В мае 2017 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, в период 2015-2016 годов руководителями ООО «Речелстрой» были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.

Президент России Владимир Путин 9 ноября 2017 года позвонил одной из обманутых дольшиц "Речелстроя", затем попросил губернатора взять на контроль решение проблемы. Борис Дубровский сразу же перезвонил дольщице и назначил встречу. Встреча состоялась 10 ноября.

После звонка главы государства прокурор передал уголовное дело для расследования из органов внутренних дел в следственные органы СК РФ по Челябинской области.

Учредитель строительной компании «Речелстрой» и депутат Челябинской Гордумы Андрей Пязок был задержан 11 декабря 2017 года по делу о хищении средств дольщиков. Ему и бывшему гендиректор компании Сергею Вигельману предъявлено обвинение в привлечении средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов (часть 2 статьи 200.3 УК РФ). По данным следствия, в 2016-2017 годах обвиняемые направили более 163 миллионов рублей, принадлежащих дольщикам, на цели, не связанные со строительством жилых домов. В связи с этим Пязок и Вигельман не смогли выполнить обязательства по передаче участникам долевого строительства жилых домов микрорайона «Lake City».

Центральный районный суд Челябинска избрал Пязоку меру пресечения в виде содержания под стражей. В июне этого года суд освободил Андрея Пязока из СИЗО под залог в 4 миллиона рублей.

Андрей Пязок во время следствия возместил в интересах дольщиков «Чурилово Lake City» сумму, превышающую 172 миллиона рублей.

В «дорожную карту» по решению проблем дольщиков Челябинской области включены шесть объектов «Речелстроя», по которым заключены 786 договоров долевого участия (соответствующий документ утвержден губернатором Борисом Дубровским в октябре 2018 года). Все проблемные дома должны быть достроены не позднее первого квартала 2020 года.

На сегодня дома в этом микрорайоне достраивает ООО «СК Западный луч». Уже введено в эксплуатацию четыре дома первой очереди «Чурилово Lake City», ведутся работы по домам второй очереди.