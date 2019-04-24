Ревизоры задержатся в Чесменском районе еще на неделю

Ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области будут еще неделю проводить внеплановую проверку администрации Чесменского района.

Проведенное сегодня, 24 апреля, задержание заместителя главы района Константина Гнипы, подозреваемого в получении взятки, может внести коррективы в план проверки.

Напомним, аудиторы КСП отправились в Чесменский район 8 апреля 2019 года по поручению Законодательного собрания региона после жалобы жителей, которые подозревают власти в коррупции. К проверке подключились и правоохранительные органы

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» председатель КСП области Алексей Лошкин, в администрации Чесменского района работает в общей сложности бригада в составе 35 ревизоров. «Аудиторы будут работать в мэрии еще как минимум неделю», - уточнил глава КСП региона.

Нарушения уже выявлены, но об их объеме, полноте и тяжести можно будет говорить только после завершения ревизии.

В ходе проверки проверяются расходные обязательства Чесменского района за последние три года - муниципальные закупки, фонд оплаты труда, сдача в аренду земельных участков, продажа, освоение выделенных субсидий, приватизация, бюджетный учет, подведомственные учреждения.

Кроме того, аудиторы проверяют полноту поступления в местный бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района.

Напомним, проводимые ранее КСП проверки в ряде муниципалитетов приводили к громким уголовным делам. Так, аудиторы в ходе проверки в Миассе выявили факт нецелевого использования бюджетных средств при покупке здания под детсад «Умка». Результаты проверки легли в основу двух уголовных дел, в том числе и в отношении бывшего главы Миасса Геннадия Васькова.

После этого была организована аналогичная проверка в Чебаркуле. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при покупке здания для детского сада. Его фигурантом стал Сергей Богатырев, который проводил оценку зданий в Миассе и Чебаркуле.

Кроме того, в марте 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения юридическим лицам. В рамках этого дела арестован глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.