Роспотребнадзор бьет тревогу: рыба в Челябинске кишит описторхисами.

Так, предположительно, из-за употребления язя, приобретенного в торговых точках южноуральской столицы, описторхозом в июне заболели 34 человека, все взрослые. Самому молодому челябинцу - 26 лет, самому взрослому - 66.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Челябинской области, только один человек из числа заболевших лечится амбулаторно. Остальные 33 находятся в больнице. У всех 34-х челябинцев обнаружены антитела к антигенам описторхисов, в том числе у 32-х больных - яйца описторхисов, что свидетельствует о свежей инвазии.

Чтобы предотвратить массовую вспышку заболеваемости в Челябинске, специалисты надзорного ведомства провели комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проверили девять рыбоперерабатывающих цехов, четыре оптовых складов и десять предприятий торговли, отобрав пробы рыбной продукции для исследования. Результаты оказались неутешительны: личинки описторхиса были обнаружены в 15-ти пробах готовой продукции (язь х/к – десять проб, г/к – две пробы, вяленый – три пробы) и в восьми пробах сырья (язя мороженного).

Проверка установила, что предприятия никак не контролируют соблюдение санитарных правил и выполнение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, техническая документация и технологические инструкции по производству рыбной продукции отсутствуют, технология приготовления и обеззараживания рыбной продукции при копчении нарушена.

В результате индивидуальные предприниматели и юрлица, занимающиеся производством и оборотом язя вяленого, холодного и горячего копчения, получили предписания об изъятии его из оборота (изъято более пяти с половиной тысяч килограммов язя мороженого и 795 килограммов – готового к употреблению).

В отношении трех производителей рыбной продукции составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ и о временном запрете деятельности. Материалы административных дел направлены в районные суды Челябинска для решения вопроса об административном приостановлении деятельности.