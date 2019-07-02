Самовольный монтаж водонагревателя оставил часть поселка Первомайский без газа

Самовольный монтаж газового водонагревателя оставил без газоснабжения восемь квартир в поселке Первомайский (Челябинская область). Специалисты аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Челябинск» были вынуждены его приостановить из-за образования водяной закупорки во внутридомовом газопроводе.

Информация об инциденте в поселке Первомайский поступила в аварийно-диспетчерскую службу филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Коркино вчера, первого июля.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники газовой службы, обнаружили, что в квартире №35 дома 24 по улице Мира жильцы производили подключение проточного газового водонагревателя без привлечения специализированной организации. В результате непрофессиональных действий при неправильном подключении газового оборудования к инженерным сетям многоквартирного дома внутриподъездный газопровод заполнился водой. Было прекращено газоснабжение восьми квартир. Об этом сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Сотрудники газовой службы прочистили газопровод, однако повторный пуск газа задерживается из-за отсутствия жильцов одной из квартир.

«В соответствии с действующим законодательством виновнику происшествия придется возместить стоимость работ по восстановлению газоснабжения во всем доме», - отметил главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.

Это уже второй подобный случай в поселке Первомайский за текущий год.