Сдай оружие и спи спокойно

Полиция Челябинска опубликовала расценки на добровольно сданные боеприпасы.

35 тысяч за переносной зенитно-ракетный комплекс и 15 за миномет: полиция готова заплатить челябинцам за незаконное оружие.

В целях профилактики преступлений и правонарушений, связанных с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории города Челябинска проводится профилактическое мероприятие «Оружие-2019».

«В рамках данного мероприятия граждане имеют возможность добровольно сдать незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы за денежное вознаграждение. С данной целью граждане могут обратиться в дежурную часть районных отделов полиции или к участковому уполномоченному полиции», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Расценки на боеприпасы определены правительством Челябинской области еще в 2017 году. Так, дороже всего стоит переносной ракетно-зенитный комплекс. За него можно получить 35 тысяч рублей. На втором месте по стоимости противотанковые комплексы. Они оценены в 25 тысяч рублей. Минометы, гранатомёты и пулеметы также принимаются по достаточно высокой цене – порядка десяти тысяч рублей.

Полицейские Челябинска проанализировали и составили список того, что чаще всего приносят горожане. Это охотничьи карабины и газовое оружие.

Напомним, в соответствии с действующим уголовным законодательством, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготовление оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.