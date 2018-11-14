СКР: У нас нет оснований полагать, что смерть заключенного в колонии Копейска носит криминальный характер

В колонии Копейска (Челябинская область) умер заключенный. Судебно-медицинской экспертизе предстоит выяснить, мог ли заключенный скончаться от употребления наркотиков или физического насилия.

О смерти заключенного в колонии строгого режима ФКУ ИК-1 сообщила правозащитница Валерия Приходкина. Соответствующий пост она разместила у себя на странице в социальной сети. Ссылается Приходкина на других заключенных.

«Так называемые местные авторитеты жестоко забили до смерти осуждённого Кидинова Евгения за то, что он якобы курил спайсы. Его жестоко били и пытали для того, чтобы он рассказал, где взял их и с кем ещё курил. После долгих избиений Кидинов посинел и перестал подавать признаки жизни. Сотрудники медсанчасти ничего не смогли сделать, руководство колонии пытается замять эту ситуацию и не предавать огласке. У Кидинова остались жена и четверо маленьких детей. Прошу вас хоть как-то придать огласке этот случай. Тут уже в открытую избивают заключённых и вымогают у них деньги. А администрации — это почему- то только на руку», - говорится в сообщении Валерии Приходкиной.

Известно, что Евгений Кидинов отбывал срок за хранение и распространение наркотиков. В ГУФСИН по Челябинской области агентству «Урал-пресс-информ» информацию о смерти заключенного подтвердили.

«Заключенного 1982 года рождения в бессознательном состоянии обнаружили в 10 часов вечера в бытовом помещении. Его оперативно доставили в медицинскую часть колонии и вызвали бригаду врачей из Копейска. Был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий. В 22:45 была зафиксирована смерть заключенного», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

На место прибыла оперативно-следственная группа. Следственное управление Следственного комитета по данному факту проводит проверку.

«Пока у нас нет оснований полагать, что смерть заключенного носила криминальный характер. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Также экспертизе предстоит установить наличие следов наркотиков в крови. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.