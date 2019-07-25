Специалисты компании «Челябинскгоргаз» устранили в июле 70 аварийных ситуаций

За июль 2019 года бригады аварийно-диспетчерской службы компании «Челябинскгоргаз» отреагировали более чем на 250 сообщений горожан о запахе газа в домах и квартирах.

Ежедневно специалисты газовой службы выявляли утечки из кранов газовых плит и духовых шкафов, из резьбовых соединений газопроводов в подъездах и жилых помещениях, а также неисправности водонагревательных газовых установок. Всего с начала месяца было оперативно устранено 70 аварийных ситуаций. В том числе было обнаружено 6 загазованных квартир, в которые газовики не смогли попасть. В связи с тем, что приостановить газоснабжение отдельных квартир не было технической возможности, для обеспечения безопасности жителей специалисты вынуждены были приостанавливать подачу газа по всему стояку дома.

Грубейшее нарушение правил использования газа в быту было выявлено 22 июля в одной из квартир дома №22 по улице Руставели, хозяин которой оставил открытыми краны газовой плиты. Еще три случая нарушения правил безопасной эксплуатации газопотребляющего оборудования специалисты зафиксировали, выезжая на пожар по вызову единой дежурно-диспетчерской службы города. В домах №27 по улице Румянцева и в №14 по улице Марченко хозяева оставили без присмотра включенные газовые плиты, что привело к возгоранию пищи. А жильцы одной из квартир дома №112 по улице Вагнера поставили на включенную плиту пластиковую посуду, которая загорелась.

Кроме того, за текущий месяц в Челябинске произошло два случая повреждения газопроводов спецтехникой сторонних организаций. Инциденты произошли 4-го июля рядом с домом №46-а по улице Гагарина и 23 июля в поселке Смолино. В обоих случаях водители, совершая маневры рядом с надземным газопроводом, не убедились в безопасности проведения работ и зацепили газораспределительную сеть. В обоих случаях специалисты аварийно-диспетчерской службы компании «Челябинскгоргаз» обнаружили деформацию трубы и повреждение опор. В соответствии с Законом «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 года, все расходы на аварийно-восстановительные работы будут компенсировать виновники ЧП или страховые компании, застраховавшие гражданскую ответственность владельцев транспортных средств.

Специалисты компании «Челябинскгоргаз» напоминают, что знать и соблюдать правила использования газа – это обязанность каждого потребителя природного газа.

В соответствии с действующей «Инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» жителям запрещается оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд, использовать газовое оборудование при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, при отсутствии притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа.

Правила также предписывают собственникам квартир в любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также других экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием газового оборудования.

При появлении запаха газа необходимо немедленно закрыть газовый кран перед плитой или водонагревателем, тщательно проветрить помещение. Нельзя пользоваться электроприборами. О случившемся необходимо срочно сообщить в газовую службу по телефону 04 или 112.

Аварийно-диспетчерская служба АО «Челябинскгоргаз» работает круглосуточно, без перерывов и выходных дней.