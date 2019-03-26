Стрелка пришлось уговаривать сдаться: подробности разборок со стрельбой в Магнитогорске

В Росгвардии рассказали подробности разборок со стрельбой в Магнитогорске. Стрелявший сдался. Пострадавшего забрала бригада «скорой помощи» с ранением головы и руки.

Инцидент произошнл сегодня, 26 марта. От дежурного отдела полиции «Правобережный» поступило сообщение о том, что возле одного из торговых центров неизвестный произвел стрельбу. На место незамедлительно были направлены четыре наряда групп задержаний Росгвардии по Челябинской области» во главе с подполковником полиции Дмитрием Пенковым, а также бойцы ОМОН.

"Прибыв на место происшествия в 14 часов 8 минут сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на молодого человека, который при виде патрульного автомобиля принял попытку к бегству, однако был задержан. Им оказался 14 - летний подросток. Со слов очевидцев он был одним из участников конфликта. Очевидцы также сообщили, что пострадавшего уже забрала бригада «скорой помощи» с ранением головы и руки.

По информации свидетеля было установлено, что стрелявший скрылся в одном из близлежащих домов. Сотрудниками ОМОН дом был оцеплен и блокирован", - сообщили в пресс- службе Росгвардии по Челябинской области.

В результате беседы с задержанным подполковник полиции Дмитрий Пеньковой выяснил личность второго участника конфликта, а также номер его телефона. Проведя переговоры начальник отдела вневедомственной охраны убедил мужчину сдаться. Задержанным оказался местный житель. Травматический пистолет был при нем. Во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Магнитогорску он был задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.