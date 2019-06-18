Присылайте свои новости

Центральный районный суд Челябинска продлил срок домашнего ареста основателя и директора производственно-рекламной группы «Элефант» Михаил Смирнов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере,

Напомним, Смирнов и бывший первый замминистра экономразвития области Антон Бахаев – фигуранты громкого уголовного дела о хищениях бюджетных средств при подготовке российско-казахстанского форума.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Центральном районном суде города Челябинска, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста в отношении Михаила Смирнова. Обвиняемый проведет под домашним арестом до 19 октября 2019 года.

Смирнов и его защитники ходатайствовали об увеличении времени нахождения на рабочем месте на один час. Но суд отказал им в удовлетворении этого ходатайства.

Напомним, Смирнов был задержан в январе 2019 года в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Смирнов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 - частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные группой лиц в особо крупном размере) и частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере должностному лицу).

24 января 2019 года Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении Смирнова в виде содержания под стражей до 19 февраля 2019 года. Но уже 2 февраля Смирнов был отпущен под домашний арест.

Еще один фигурант уголовного дела - руководитель автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Олейникова была задержана 20 июля 2018 года. В настоящий момент Алейникова находится под подпиской о невыезде.