Присылайте свои новости

Суд продлил срок домашнего ареста Михаила Смирнова, который является фигурантом громкого дела Бахаева
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 09:59
Автор: 
Любовь Юрина

Центральный районный суд Челябинска продлил срок домашнего ареста основателя и директора производственно-рекламной группы «Элефант» Михаил Смирнов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере,

Напомним, Смирнов и бывший первый замминистра экономразвития области Антон Бахаев – фигуранты громкого уголовного дела о хищениях бюджетных средств при подготовке российско-казахстанского форума.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Центральном районном суде города Челябинска, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста в отношении Михаила Смирнова. Обвиняемый проведет под домашним арестом до 19 октября 2019 года.

Смирнов и его защитники ходатайствовали об увеличении времени нахождения на рабочем месте на один час. Но суд отказал им в удовлетворении этого ходатайства.

Напомним, Смирнов был задержан в январе 2019 года в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Смирнов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 - частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные группой лиц в особо крупном размере) и частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере должностному лицу).

24 января 2019 года Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении Смирнова в виде содержания под стражей до 19 февраля 2019 года. Но уже 2 февраля Смирнов был отпущен под домашний арест.

Еще один фигурант уголовного дела - руководитель автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Олейникова была задержана 20 июля 2018 года. В настоящий момент Алейникова находится под подпиской о невыезде. 

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Происшествия
18.06.19 15:32
Обвиняемые в воровстве с российско-казахстанского форума останутся под домашним арестом
Политика
06.06.19 14:19
Алексей Текслер поменял состав Агентства международного сотрудничества Челябинской области
Происшествия
18.02.19 17:26
Срок домашнего ареста челябинского депутата Смирнова, фигуранта «дела Бахаева», продлен на 2 месяца
Происшествия
18.02.19 16:49
Домашний арест экс-замминистра Бахаева и срок следствия по его уголовному делу продлены на два месяца
16.07.19 14:55
В Челябинской области с начала года число погибших на водоемах детей выросло в 4 раза
16.07.19 13:34
Сотрудник Росреестра и председатель кооператива воровали средства маткапитала
16.07.19 12:18
Фитнес-тренер из Магнитогорска снабжал клиентов анаболиками
16.07.19 11:42
В Кунашаке сын местного депутата насмерть сбил мужчину и супругу полицейского в отставке
15.07.19 16:40
Неадекватный челябинец бросался с отверткой на покупателей в супермаркете
15.07.19 16:11
Рассмотрение уголовного дела в отношении кандидата в губернаторы Челябинской области перенесено
15.07.19 15:53
Экс-председатель Центрального районного суда Рамзия Лутфуллоева намерена оспорить свою отставку
15.07.19 15:00
В Челябинске 16-летний подросток с ножом напал на почтальона
15.07.19 13:19
Двое челябинцев похитили из банкоматов десять миллионов рублей
14.07.19 17:04
На Верхнеуральском водохранилище спасли 8 человек за один день
Общество
Сегодня, 09:42
В Челябинской области запустят фотоконтроль за нацпроектами
Общество
16.07.19 13:36
В Челябинской области так и не могут навести порядок с платной рыбалкой
Последние новости
Сегодня, 09:49
Экономика
Предприниматели Миасса рассказали о своих проблемах  бизнес-омбудсмену Александру Гончарову
Вчера, 15:15
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 июля
Вчера, 13:59
Культура
Фасады домов в Челябинске украшают позитивными граффити
Вчера, 13:30
Происшествия
Полицейский из Магнитогорска попался на получении взятки
Вчера, 11:22
Экономика
Инновационная система регулирования режимов паровых котлов сэкономит для ММК 85 млн рублей в год
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Вчера, 13:30
Происшествия
Полицейский из Магнитогорска попался на получении взятки
Вчера, 11:01
Происшествия
Из-за самовольного монтажа газового оборудования участились случаи затопления внутридомовых газопроводов
Вчера, 10:57
Происшествия
В Челябинске из машины украли один миллион рублей
Вчера, 10:18
Происшествия
В Челябинской области ищут пилота, посадившего самолет на озеро Тургояк
16.07.19 13:34
Происшествия
Сотрудник Росреестра и председатель кооператива воровали средства маткапитала
Теги
Мошенники
Антон Бахаев
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.