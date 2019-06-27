Суд сделал послабления для экс-главы администрации Миасса Третьякова

Областной суд оставил в силе избранную ранее меру пресечения для бывшего главы администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислава Третьякова, обвиняемого в получении взятки.

Напомним, 4 июня 2019 года Центральный районный суд принял решение об изменении обвиняемому меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Следователь и прокурор настаивали на продлении срока домашнего ареста. Они обжаловали решение суда. В апелляционном представлении прокурор просил отменить постановление, продлить срок содержания обвиняемого под домашним арестом.

Сегодня, 27 июня, Челябинский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда Челябинска.

Третьякову было запрещено посещать администрацию Миасса (также подходить к ней на расстояние ближе 50 метров), запрещено участвовать в организуемых мэрией мероприятиях, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться средствами связи и Интернетом.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, в ходе сегодняшнего заседания были уточнены запреты, установленные судом первой инстанции. Суд конкретизировал круг лиц, с которыми запрещено общение.

Кроме того, были сделаны некоторые послабления. Обвиняемому разрешили отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться средствами связи и «Интернетом» для связи со следователем, медицинскими учреждениями и другими экстренными службами.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, Станислав Третьяков был задержан 7 ноября 2018 года. Третьякову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).В отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка. Станислав Третьяков своей вины не признает.

В апреле 2019 года суд изменил обвиняемом меру пресечения на домашний арест, в июня - на запрет определенных действий.