Сутенер, насильник, садист и убийца: облсуд приговорил Глушко к двадцати годам строгого режима

Челябинский областной суд сегодня, 18-го мая, приговорил Анатолия Глушко к двадцати годам лишения свободы за ряд серьезных преступлений, в числе которых вовлечение и принуждение к занятию проституцией, в том числе несовершеннолетних (он признан виновным в трех преступлениях по части третьей статьи 240 УК РФ).

Подсудимый 1989-го года рождения также признан виновным в организации занятия проституцией. Эти преступления Глушко совершал в составе организованной группы.

Кроме того, суд признал его виновным в незаконном лишении свободы, совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве, рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Она напомнила, что по ходатайству подсудимого уголовное дело в суде рассматривала коллегия присяжных, которые 13 апреля 2018 года вынесли обвинительный вердикт, большинством голосов признав Глушко виновным в инкриминируемых деяниях и не заслуживающим снисхождения.

Вердиктом присяжных установлено, что в 2012 году Глушко, действуя в составе группы по организации занятия проституцией в Челябинске и Екатеринбурге, исполнял возложенные на него обязательства: контролировал деятельность женщин, оказывающих интимные услуги, обеспечивал их охрану, выполнял функции водителя, осуществлял наблюдение за улицами, прилегающими к местам предложения данных услуг, и предупреждал о приближении полиции.

Глушко распоряжался деньгами, которые «ночные бабочки» получали от клиентов. Кроме того, при его участии были вовлечены в деятельность по предоставлению платных сексуальных услуг женщины и несовершеннолетние девушки. В случае необходимости подсудимый принуждал их к продолжению занятия проституцией, применяя насилие и угрозы.

Также было установлено, что вечером 30 мая 2012 года в поселке Саргазы Сосновского района из мести за распространение порочащих его сведений о присвоении чужих денег, Глушко лишил жизни одну из женщин, оказывающих сексуальные услуги. Он приковал потерпевшую наручниками к батарее и удерживал ее против воли в течение нескольких дней в дворовой постройке на территории домовладения, где избивал, применял электрошокер, вопреки ее желанию совершил насильственные действия сексуального характера. После чего женщина была убита ножевым ранением в живот. Тело потерпевшей Глушко скрыл в неустановленном месте.

При назначении наказания подсудимому в качестве смягчающего обстоятельства суд учел раскаяние по одному из преступлений. Отягчающим обстоятельством стал факт организации занятия проституцией в составе группы.

Глушко имеет неполное среднее образование, холост, не трудоустроен, ранее не судим. Ближайшие двадцать лет он проведет в колонии строгого режима. Дополнительное наказание - ограничение свободы сроком на два года (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.