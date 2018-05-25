Только один из подозреваемых в убийстве бизнесмена Дмитрия Лебедева работал в ФСИН

Только один из задержанных по подозрению в убийстве бизнесмена Дмитрия Лебедева из Магнитогорска (Челябинская область) в прошлом имел отношение к системе исполнения наказания.

Как стало известно агентству из источников в правоохранительных органах, один из подозреваемых четыре года служил в одном из пенитенциарных учреждений региона, но был уволен 10 лет назад. Два других подозреваемых не имеют отношения к системе исполнения наказания.

Как ранее сообщало агентство, 24 мая у дома на проспекте Ленина было обнаружено тело местного предпринимателя Дмитрия Лебедева со следами насильственной смерти. По предварительным данным, он умер в результате ножевых ранений. Преступление было раскрыто по горячим следам. Задержаны трое подозреваемых. В настоящее время идут допросы.

Следственные органы СУ СК России по Челябинской области возбудили по данному факту уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».