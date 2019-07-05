В Брединском районе найден снаряд времен гражданской войны
В Брединском районе (Челябинская область) бойцы магнитогорского ОМОНа уничтожили 125 миллиметровый артиллерийский снаряд времен
гражданской войны.
Опасную находку с вековой историей обнаружил в земле местный житель.
«На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения. Специалисты Росгвардии установили, что взрыватель снаряда, прошедшего канал ствола, находится на боевом взводе и, несмотря на состояние сильной коррозии, предмет представлял опасность для местных жителей», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.
После нескольких часов тщательной специальной подготовки к
транспортировке, бойцы ОМОН вывезли снаряд на безопасное расстояние и уничтожили накладным зарядом.
Фото: пресс-служба Росгвардии