В Челябинске будут судить поджигателя, закинувшего «коктейль» Молотова в квартиру с детьми

Челябинец, забросивший в окно квартиры емкость с зажигательной смесью, заключил досудебное соглашение. Дело передано в суд.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в подстрекательстве и пособничестве в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога.

Ночью 23 апреля 2018 года при пособничестве обвиняемого четырьмя соучастниками был совершен поджог квартиры, расположенной по улице Образцова. В окно квартиры была заброшена емкость с зажигательной смесью. Во время пожара пострадали маленькие братья, им была оказана необходимая помощь. С огнем смогли справиться взрослые, находившиеся в квартире.

«Кроме того, в результате преступных действий обвиняемого и его соучастников потерпевшим и собственнику квартиры причинен значительный материальный ущерб на общую сумму не менее 305 тысяч рублей, выразившийся в уничтожении имущества и повреждении строительной отделки квартиры, восстановительный ремонт которой обошелся в сумму не менее 117 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство и направлено в Центральный районный суд Челябинска.