В Челябинске на улице Новомеханической автомобилистов подстерегает опасная яма

Челябинские водители, пострадавшие от дорожной ямы на улице Новомеханической, которую из-за ее немаленьких размеров уже окрестили в социальных сетях «рвом», предупреждают об опасности других автомобилистов.

Ограждение возле внушительных провалов вокруг колодца хоть и есть, но в темное время его совсем не видно, - колеса машин только так проваливаются в «черную дыру» на асфальте. Ее глубина превышает более двадцати сантиметров.

Челябинская автоледи описала свои злоключения после «встречи» с ямой-рвом в группе «JapaN MovemenT» ВКонтакте, пригрозив дорожникам лютой войной (дозвониться до представителей управления дорожных работ администрации Челябинска, чтобы получить комментарий, пока не удается).

Состояние городских дорог вызывает много вопросов. Завтра, 26 июля, редакция газеты «Аргументы и факты» собирает пресс-конференцию, посвященную теме ямочного ремонта улично-дорожной сети, - организаторы отмечают, что сегодня, когда так много говорится о миллиардных федеральных проектах, масштабных ремонтах гостевых маршрутов и главных улиц южноуральской столице, челябинцы ездят и по другим улицам, многие из которых находятся в плачевном состоянии, а если и чинятся, то качество ремонта дорог не выдерживает критики.

Куда жителям жаловаться на разбитые улицы и проезды, проваливающиеся люки и ливневки? Какие требования и нормативы предъявляются к ямочному ремонту? Какие средства город выделят на текущий ремонт и содержание городских дорог? - эти и другие вопросы завтра будут заданы заместителю директора по содержанию и эксплуатации улично-дорожной сети Челябинска (управление дорожных работ) Владимиру Гришакову; председателю Совета депутатов Тракторозаводского района города Сергею Карелину, заслуженному строителю и дорожнику Челябинской области и России Александру Мамонтову и представителям местных дорожных компаний.