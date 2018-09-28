В Челябинске очередной малыш сбежал из детского сада

В Челябинске четырехлетний малыш сбежал из детского сада. Одиноко блуждающего ребенка обнаружили прохожие.

Прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку по факту самовольного ухода четырехлетнего ребенка из детского сада. ЧП произошло 26 сентября.

Четырехлетний воспитанник детского сада, расположенного по улице Куйбышева, самостоятельно покинул учреждение. Он был обнаружен прохожими спустя 40 минут.

«Нахождение ребенка без сопровождения законных представителей, воспитателя могло повлечь за собой совершение в отношении него преступлений. По результатам проверки, прокуратурой района директору образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В отношении директора вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено мировому судье.

Детская «самоволка». Это становится серьезной проблемой для города Челябинска. Маленькие дети свободно уходят и из дошкольных учреждений. 16 августа этого года пятилетняя девочка самовольно покинула детсад №100 в ЖК «Александринский». С территории дошкольного учреждения она вышла через открытую калитку. Воспитатели ребенка даже не искали. Девочка несколько часов гуляла в одиночестве. А в начале июля 2018-го из этого же садика ушла малышка четырех лет. Тогда ребенка тоже никто не хватился. Она несколько часов ходила по улицам, домой ее отвела случайная прохожая. Маме, которая пришла за дочкой в садик, сказали, что девочку забрал папа.

Не лучше обстоят дела и в соседнем Магнитогорске. Там в сентябре с разницей в два дня из разных детских садов также ушли дети. Одного из них прохожие обнаружили на проезжей части, а второго – на остановке.