В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали насильника без штанов

В Челябинске 22 –летний житель напал на женщину и хотел изнасиловать. От силовиков он пытался убежать без штанов, но был задержан.

Инцидент произошел 12 апреля в половине четвертого утра. Наряду группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии поступило сообщение о том, что по улице Шоссе Металлургов, возле дома 25 «а» мужчина наносит телесные повреждения женщине.

Приехав на место, правоохранители увидели голого по пояс снизу мужчину, лежащего на женщине, которая вырывалась и пыталась звать на помощь. Заметив патрульный автомобиль, мужчина предпринял попытку бегства, однако был задержан.

«33-летняя пострадавшая пояснила росгвардейцам, что шла по двору, когда подозреваемый попросил у нее сигарету. В момент, когда гражданка доставала пачку, мужчина набросился на неё, приставил к горлу нож, закрыл рукой рот и уволок за трансформаторную будку. Там, как поясняет женщина, он её избивал и душил, а также отобрал смартфон марки «Айфон», после чего повалил её на землю, попытавшись совершить изнасилование», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Задержанным оказался 22-летний местный житель.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».