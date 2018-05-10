В Челябинске за первую неделю мая из окон выпали двое малышей

В Челябинске только за первую неделю мая из окон выпали двое малышей. Одному ребенку – три года, второму – пять.

Оба происшествия случились в Ленинском районе южноуральской столицы, в обоих случаях маленькие дети выпали из окон, на которых были установлены москитные сетки.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области, оба малыша выпали со второго этажа. Они получили травмы различной степени тяжести, но, к счастью, остались живы, их жизни ничего не угрожает.

Прокуратура региона призывает родителей быть более внимательными и тщательно следить за безопасностью своих детей. Теперь, с наступлением в области теплой погоды, когда окна южноуральцев открыты настежь, риск несчастных случаев с детьми возрастает. Москитные сетки – ненадежны, они не способны обезопасить детей от падения с высоты.

«Проверками установлено, что основными причинами травмирования малолетних являются беспечность родителей, открытые окна в квартирах и натянутые на них противомоскитные сетки, создающие иллюзию безопасности», - подчеркивают в надзорном ведомстве.

Прокуратура Челябинской области официально заявляет, что оставление несовершеннолетних без присмотра может привести к трагедии.

«В целях предупреждения травматизма и гибели малолетних родители должны быть более бдительными и помнить, что соблюдение мер предосторожности поможет сохранить их детям жизнь», - призывают в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в прошлом году в мае-июне в Челябинской области было зарегистрировано несколько случаев падения детей с высоты.