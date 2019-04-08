В Челябинске задержали уклониста из Армении

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего парня из Армениия, находящегося более трех лет в федеральном розыске за уклонение от службы в армии.

Седьмого апреля в одиннадцать часов вечера на пульт централизованной охраны войск национальной гвардии поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта – квартиры, расположенной в одном из домов по улице Румянцева города Челябинска.

«К оперативно прибывшему наряду группы задержания обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказала, что у нее дома в состоянии опьянения находится друг ее дочери. На уговоры хозяйки покинуть ее квартиру парень не отреагировал, тогда 49-летняя челябинка нажала кнопку тревожной сигнализации», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Бойцы вневедомственной охраны приняли решение установить личность гражданина. При проверке по базам данных росгвардейцы установили, что 22-летний молодой человек уже более трех лет находится в федеральном розыске за отделом полиции «Армавирский» Республики Армения. Причиной этому послужило его уклонение от прохождения срочной военной службы.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательств.