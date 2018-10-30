В Челябинской области газовики устранили угрозу взрыва в поселке Петровский

Специалисты компании «Газпром газораспределение Челябинск» оперативно провели аварийно-восстановительные работы на газопроводе в поселке Петровский после повреждения строительной техникой сторонней организации.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера 29 октября в 15 часов 25 минут. Оперативно прибыв на место, специалисты аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Челябинск» обнаружили, что при проведении земляных работ неустановленным экскаватором поврежден участок подземного газопровода среднего давления.

Сообщение об инциденте было отправлено в дежурную часть РОВД Красноармейского района, на место происшествия прибыл экипаж ГИБДД.

Для устранения угрозы взрыва и пожара газовики вынуждены были в срочном порядке перекрыть запорные устройства на газопроводе. В зону отключения попали 129 абонентов частного сектора и две блочные котельные.

Газовикам удалось оперативно провести ремонтные работы и подать газ отключенным потребителям в 19 часов 50 минут. Затраты на восстановление газопровода будут возложены на виновника происшествия, которого предстоит установить полиции, отмечают в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Согласно действующему законодательству, производство земляных работ в охранных зонах газопроводов осуществляется только после согласования с газораспределительной организацией. В разрешении, которое выдает газовая компания, указываются местоположение трассы газопровода и глубина размещения труб. Кроме того, работы проводятся только в присутствии представителя эксплуатирующей организации.