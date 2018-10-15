В Челябинской области снесли теплицы, где работали китайские рабочие

В Челябинской области на прошлой неделе снесли несколько сотен китайских теплиц, которые несколько лет пугали жителей села Селезян (Еткульский район) своими мертвыми каркасами и обрывками полиэтиленовой пленки.

Несколько лет назад огурцы и помидоры из этих теплиц успешно продавались не только на южноуральских рынках, но и на овощных базарах Москвы и Подмосковья. Челябинские чиновники гордились тем, что продукция региона идет на продажу в другие регионы России. Однако три года тому назад что-то пошло не так, и китайцы разбежались со своих участков.

Сотрудники челябинского Россельхознадзор нашли кучу нарушений у китайцев в технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Прямо в теплицах были обнаружены вещества для скорейшего роста овощей и даже дуст, который уже давно запрещен к применению в агропроизводстве. Да и рабочие из Поднебесной не были официально оформлены на производстве. Многие китайцы нелегально попали в Челябинскую область.

В результате вмешательства в китайское тепличное выращивание овощей, многие предприниматели просто бросили свои хозяйства, укатив на родину. Даже не удосужились демонтировать сотни и десятки сотен возникших по всей области теплиц. Теперь они годами пугают местных жителей своими каркасами и небылицами о закопанных в сооружениях умерших китайских соотечественниках.

На прошлой неделе в одном из сел Челябинской области власти дали команду снести теплицы. Первыми пример показали работники села Селезян Еткульского района, пустив под бульдозер более сотни деревянных каркасов теплиц. Землями под теплицы владеет местный житель, который сдавал их в аренду. Когда ушли китайцы, земли отдали в аренду предпринимателю из Дагестана.

Фото: Вячеслав Бакин