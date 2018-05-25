В Челябинской области в отношении мигрантов возбуждено более 200 уголовных дел. С нарушителей закона взыскано около полутора миллионов рублей.

На территории Челябинской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал – 2018».

«Сотрудниками управления по вопросам миграции и других подразделений ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из территориальных отделов полиции и Южно-Уральского линейного Управления МВД России на транспорте при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области, проведены крупномасштабные проверочные мероприятия на стройках, рынках, в тепличных хозяйствах, местах притяжения иностранных граждан, адресах с массовой постановкой на миграционный учет иностранных граждан, а также в пунктах пропуска через Государственную границу - в зале международного сектора аэропорта «Баландино» города Челябинска и вблизи международного автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Бугристое», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено 219 уголовных дел, из них 80 - за фиктивную регистрацию по месту жительства и месту пребывания иностранных граждан, 2 - за организацию незаконной миграции, 129 - за незаконный оборот наркотических средств, 7 - за незаконный оборот оружия и 1 - за незаконное пересечение государственной границы.

Задержано 20 лиц, находившихся в розыске.

Пресечено 1053 нарушения административного законодательства в сфере миграции, из них 758 - за нарушения выезда, въезда и пребывания в Российской Федерации, 295 - за нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации. С нарушителей взыскано около полутора миллионов рублей.

В отношении 62 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации с последующим запретом на въезд в Россию в течение 5 лет, из них 55 - с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

Депортировано за пределы Российской Федерации четыре иностранных гражданина, еще в отношении двух иностранцев начаты процедуры реадмиссии. В отношении 143 иностранных граждан вынесены решения о запрете въезда в Российскую Федерацию сроком до 10 лет. Сокращен срок пребывания 57 иностранным гражданам.

В отношении одного иностранца в МВД России направлены материалы для принятия решения о нежелательности пребывания в Российской Федерации.