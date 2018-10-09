В Карабаше покупатель наказал продавщицу за отказ

В Карабаше (Челябинская область) продавщица отказалась давать в долг неадекватному покупателю пиво и сигареты.

За это молодой человек, посетивший торговую точку не с пустыми руками – у него был металлический прут, стал угрожать женщине, разбил стеклянную витрину и забрал из кассы выручку.

Закончившийся преступлением визит в магазин агрессивный горожанин нанес вчера вечером, восьмого октября.

Далеко разбойник не ушел. Его в течение короткого времени задержали прибывшие по сигналу «Тревога» с охраняемого объекта сотрудники Росгвардии. Отрабатывая близлежащую территорию, стражи порядка заметили, как схожий с подозреваемым по приметам мужчина пытается расплатиться в соседнем магазине пачкой денежных купюр.

Этим человеком оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1985 года рождения, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ «Разбой».