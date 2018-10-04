В Магнитогорске шестиклассник выпал из окна школы

В Магнитогорске (Челябинская область) шестиклассник выпал из окна школы. Не исключена попытка суицида.

Следователи следственного управления Следственного комитета по Челябинской области начали проверку по факту ЧП, которое произошло третьего октября в одной из школ Магнитогорска.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, подросток вместе со старшеклассниками курил в туалете электронную сигарету. Кто-то из учителей заметил дым. Шестикласснику пообещали, что обо всем сообщат родителям.

«Он курил с пацанами вейп, в туалете, их заметили, хотели родителям вроде как позвонить, рассказать, он испугался, что его накажут, отпросился в туалет на 5 минут, - пишет в соцсетях одна из учениц школы, в которой произошло ЧП.

«По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас состояние подростка врачи оценивают, как средней степени тяжести.