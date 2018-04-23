В составе международной хакерской группы УФСБ вычислило жителя Челябинска
Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли деятельность международной хакерской группы, в составе которой действовал житель Челябинска.
Следственный отдел УФСБ региона возбудил в отношении него уголовное дело по части первой статьи 273 УК России «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, по месту проживания челябинца проведены следственно-оперативные действия. Изъята электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления.
«Участники преступной группы специализировались на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов (о PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, ВКонтакте, Mail.ru, Yandex)», - сообщили в пресс-службе ведомства.