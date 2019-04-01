В Уссурийске погиб солдат-срочник из Магнитогорска

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова взяла на контроль расследование смерти призывника из Магнитогорска, которого 30 марта нашли погибшим в лесу около воинской части в Уссурийске.

18-летний призывник из Магнитогорска Станислав Кузема погиб в воинской части 39255 в Уссурийске. Юношу нашли умершим в лесу 30 марта.

Советник при уполномоченном по правам человека в Челябинской области, координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев подтвердил информацию.

«Трагедия произошла 30 марта. Рано утром после подъема юноши не оказалось в казарме. Его стали искать и нашли уже умершим в лесу недалеко от воинской части с признаками суицида. Мы уверены, что добьёмся возбуждения уголовного дела в отношении офицеров воинской части, которые допустили происшествие», - отметил Алексей Ковалев.

Проверку по факту смерти солдата проводит военный следственный отдел.

Южноуральский омбудсман обратилась к Уполномоченному по правам человека в Приморском крае Юрию Мельникову с просьбой взять также на личный контроль проведение доследственной проверки и возбуждение уголовного дела. Обращения также направлены военному прокурору ВВО и руководителю военного следственного управления ВВО СК РФ.

«Комиссия командования Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего. По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате суицида. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Дело взято на контроль Уполномоченными в Челябинской области и Приморском крае», - сказала Маргарита Павлова.

В армию юноша был призван в ноябре прошлого года. До этого учился в школе. Воспитывался в благополучной семье.