Водитель автокрана рассказал, как произошло ДТП с маршрутками

31-летний водитель автокрана, который устроил аварию с погибшим и пострадавшими в Ленинском районе Челябинска, рассказал свою версию происходящего.

По словам 31-летнего водителя автокрана, утром машина была полностью исправна.

«Мне нужно было повернуть на «Меридиан». Я скорость выключил и стал тормозить, а автокран уже не тормозил», - рассказал водитель.

Инспектор ГИБДД поинтересовался, включал ли он пониженную скорость.

«Я скорость потом уже не мог включить, у меня «воздуха» не было», - сказал водитель.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ДТП с автокраном произошло сегодня, 26-го июля. При съезде с моста у автокрана отказали тормоза. Он врезался в стоящую на остановке маршрутку. В момент удара в нее заходил пассажир, которого зацепила тяжелая техника. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В итоге в аварии пострадали семь человек, их увезли в больницу.

После этой аварии руководитель Челябинской области Алексей Текслер ввел запрет на передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Передвижение по улицам Челябинска, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время. Алексей Текслер также потребовал закрыть Челябинск для нелегальных маршруток.

Кроме того, в городе начались повальные проверки перевозчиков, владельцев спецтехники и водителей.