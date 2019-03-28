Взяли с поличным: в Челябинске задержан очередной наркокурьер

В Челябинске при попытке продать героин задержан очередной наркокурьер.

Ранее судимого за совершение имущественных преступлений местного жителя 1983 года рождения сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Челябинску задержали на территории Металлургического района в момент сбыта героина массой 0,54 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном размере». Наркокурьеру грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», несколько дней назад в Челябинске завершилась всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». От жителей города поступило порядка 160 сигналов о лицах, употребляющих и распространяющих наркотики. Из незаконного оборота было изъято около 1,5 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе акции органами внутренних дел по всей Челябинской области выявлено 114 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 4 кг 930 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Челябинские полицейские напоминают о том, что граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или 02.