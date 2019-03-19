Южноуральские полицейские обнаружили у браконьеров арсенал оружия

В Челябинской области у подозреваемых в браконьерстве трех южноуральцев полицейские обнаружили незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная охота», оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД области при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии проведены обыски по адресам проживания троих южноуральцев.

«В результате осуществленных мероприятий полицейскими у челябинца и двоих жителей Каслинского района изъято 14 единиц огнестрельного оружия, порядка четырех тысяч патронов различного калибра, семь единиц холодного оружия, прицелы, тепловизор, арбалет с прицелом, снегоход и автомобиль. Изъятое вооружение хранилось в нарушение законодательства, на часть ружей у владельцев отсутствовали разрешительные документы. Также оперативники обнаружили около 300 килограммов мяса диких животных – косули, кабана и лося и две головы косули», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время в отношении подозреваемых в незаконной охоте трех мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет. Изъятое в ходе обысков оружие направлено на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Фото: ГУ МВД по Челябинской области