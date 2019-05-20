Завершено расследование уголовного дела с махинациями с участками на озере Увильды

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Ильи Пруцких, экс-начальника управления культуры администрации Челябинска Дмитрия Назарова и бывшего директора муниципального учреждения культуры «Спартак» Андрея Григорьева.

Бывшие руководители различных ведомств обвиняются в соответствии со степенью участия в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество» и «Пособничество в мошенничестве»

«По данным следствия, в период 2009-2010 годов обвиняемые, совместно с бывшим заместителем губернатора области Александром Уфимцевым, путем обмана получили право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы – озера Увильды, на территории Аргаяшского лесничества для организации детского лагеря. Фактически на указанной территории были построены коттеджи, с последующей регистрацией прав пользования земельными участками, чем был причинен ущерб в сумме более двух миллионов рублей. Впоследствии, по искам прокурора регистрация прав пользования земельными участками была признана судом недействительной», - сообщает старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным следствия, Пруцких в период 2008-2009 годов путем обмана получил право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы – озера Увильды. Так, главное управление лесами Челябинской области передало в бессрочное пользование земельный участок МАУ «Кино-театральный центр для детей и молодежи «Спартак» Челябинска (в настоящий момент - «Новый художественный театр». Его директору Виталию Богверадзе в ноябре 2017 года было предъявлено обвинение в получении взятки и растрате бюджетных средств). Первого октября 2018 года Тракторозаводский суд Челябинска приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

На арендованном на территории Аргаяшского лесничества участке «Спартак» должен был построить лагерь для одаренных детей, но не стал этого делать и передал права на участок сельскохозяйственному предприятию (СХП) «Сунукуль» Ильи Пруцких. А он, в свою очередь, продал земельные участки бизнесменам и чиновникам под строительство коттеджей.

Добавим, бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев, который сбежал за границу и 16 ноября был объявлен в федеральный розыск. 23 ноября Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения Уфимцеву. Экс-чиновник арестован заочно. А показания на экс-губернатора дал именно Пруцких.

Ранее для рассмотрения в суд было направлено уголовное дело в отношении главы Аргаяшского муниципального района Исрафиля Валишина, незаконно выдавшего разрешения на строительство на данном участке, и обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий».