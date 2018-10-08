Жители одного из поселков Агаповского района остаются без отопления

Жители поселка Приморский Агаповского района (Челябинская область) остаются без отопления

Прокуратура Агаповского района выявила нарушения законодательства, допущенные в ходе отопительного периода 2018-2019 годов. Несмотря на начало на территории района отопительного сезона, ООО «Тепловые электрические сети и системы», являясь ресурсоснабжающей организацией в сфере теплоснабжения, не произвело запуск двух котельных в поселке Приморский.

«В связи с чем, прокурором района директору ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона с требованием принять меры к запуску котельных. Главе Приморского сельского поселения внесено представление с требованием принять меры к организации теплоснабжения на территории Приморского сельского поселения», - сообщили в прокуратуре региона.

Также в ходе проверки соблюдения законодательства при начале отопительного сезона установлено, что администрацией Магнитного сельского поселения в период отопительного сезона 2017-2018 годов не был получен паспорт готовности к отопительному сезону. Несмотря на принимаемые меры реагирования, нарушения не были устранены.

По результатам проверки в Агаповский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Магнитного сельского поселения принять меры к получению паспорта готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов.