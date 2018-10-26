Болельщики «Трактора» вспомнят комсомольскую историю страны. Очередной матч домашней серии будет посвящен 100-летию со дня основания ВЛКСМ.

30 октября челябинский «Трактор» откроет очередную домашнюю серию матчем против московского «Спартака». В ледовой арене будет создана атмосферу советских времен, комсомольских собраний и пионерских слетов. Настоящие пионерские горны и барабаны будут звучать не только на фонограммах, но и вживую.

Болельщики смогут вспомнить свое пионерское детство и комсомольскую юность, исполнить на горне или барабане позывные и дроби, вспомнить советские лозунги и призывы, написать их на плакатах.

Для фанатов будет выступать детский хор пионеров, звучать музыка и комсомольские песни советских времен и приветственные стихи от пионеров. Все желающие смогут сдать советские нормы ГТО, и, конечно же, пройти посвящение в пионеры.

«Для тех, кто первыми успеет «посвятиться» в хоккейную пионерию - необычный памятный подарок от клуба. Клуб приглашает своих болельщиков поддержать праздник и прийти в стилизованной одежде советских времен, с пионерскими-комсомольскими значками и галстуками. Самые яркие образы будут отмечены», - сообщила руководитель отдела PR-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

Перед началом матча под своды арены будет поднят стяг легенды челябинского хоккея Геннадия Иконникова.