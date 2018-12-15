Борис Дубровский извинился перед челябинцем за чрезмерные эмоции директора ХК «Трактор» и пообещал встречу

Губернатор Челябинской области, президент ХК «Трактор» Борис Дубровский извинился перед Николаем Ольховским за эмоциональные высказывания в его адрес человека, представившегося директором хоккейного клуба Иваном Сеничевым, и пообещал молодому челябинцу встретиться с ним в начале будущего года, чтобы обсудить все проблемы и претензии.

Инвалид-колясочник, фанат «Трактора» Николай разместил в соцсети видео, на котором он высказывает свою точку зрения по поводу объема финансирования хоккейного клуба из регионального бюджета. По его мнению, этот объем неоправданно завышен и деньги лучше было бы направить на решение транспортных проблем в городе. Он обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку руководства клуба на обоснованность затрат.

После этого, по словам Николая Ольховского, ему с угрозами позвонил человек, представившийся директором клуба и пообещал «засудить» и заставить публично извиниться за клевету. Часть записи фанат также прилагает.

Губернатор Челябинской области, президент ХК «Трактор» Борис Дубровский достаточно быстро отреагировал на эту информацию. «Губернатор лично позвонил инвалиду-колясочнику Николаю Ольховскому, принес извинения за выплеснутые накануне эмоции директором клуба», - сообщает пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Глава региона согласен с тем, что общественный контроль бюджетных трат и расходов клуба необходим, и каждый гражданин вправе им заниматься. Борис Дубровский и Николай Ольховский договорились о личной встрече. Планируется, что на встрече губернатор выслушает все претензии инвалида-колясочника по текущему состоянию городской среды и обсудит с ним перспективы развития этого направления.

Первопричиной разгоревшихся нешуточных страстей стало размещенное в соцсети видео челябинского урбаниста Льва Владова, в котором он озвучил сумму бюджетного финансирования ХК «Трактор» - 1,2 миллиарда рублей. Пользователи разделились на несколько групп. Одним кажутся эти затраты непомерно огромными и неэффективными при нехватке денег на некоторые насущные городские проблемы. Другие вступаются за любимую команду и советуют сравнить бюджет Трактора с бюджетами других хоккейных команд и понять, что он вовсе даже не раздут. Кроме того, выделенные деньги идут не только на любимую многими южноуральцами команду, но и на финансирование детского хоккея.

В четверг ситуацию попытался «разрулить» вице-губернатор Вадим Евдокимов, отвечающий за спорт в правительстве. Он сразился в словесном «поединке» с Львом Владовым на нескольких площадках. Сами «битвы» и их результаты также оценивались неоднозначно и, похоже, каждый остался при своем мнении. Может, действительно, не хватает визуального математического расклада и сравнительного анализа, чтобы все вопросы и претензии были сняты.