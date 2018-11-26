Центр активного отдыха «Евразия» открывает зимний сезон

В предстоящие выходные первого и второго декабря Центр активного отдыха «Евразия» под городом Куса Челябинской области открывает зимний сезон 2018-2019 года.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель детского лагеря «Горная семейка» ЦАО «Евразия» Артем Галлямов, гостей ждут настоящие горы, хвойный лес, заснеженный склон длиной тысяча 650 метров, и калейдоскоп впечатлений из скоростного горнолыжного спуска, фан-соревнований в сноупарке, забавных конкурсов и приятных сюрпризов.

Свежая подготовленная трасса длиной тысяча 650 метров с полосками утреннего вельвета будет доступна для катания уже первого декабря. Интересный рельеф в сочетании с протяженностью склона позволит насладиться горнолыжными спусками даже самым требовательным любителям активного отдыха. Помимо основной трассы будет работать и учебная, которая открыта уже сейчас. Гостей ждет также развлекательная программа для детей и взрослых. Профессиональные фотографы на протяжении всего дня будут работать на горе и в зоне проведения конкурсов в кафе центра активного отдыха с участием DJ Dima Rives.

К новому году заснеженной площади на горе станет значительно больше, изменится рельеф трасс. Повороты станут шире, снега больше, а льда меньше. Будут подготовлены трассы для любителей рельефной необработанной поверхности «могул». Трасса с буграми и волнами станет доступна для всех желающих, повысить технику катания и количество адреналина в крови. Любителей горных лыж и сноуборда ждет новая трасса №5. Каждую неделю специально для новичков и опытных райдеров, имеющих желание научиться чему то новому, будут организованы индивидуальные и групповые туры в ЦАР «Евразия». В рамках туров действуют специальные тарифы по программе «Все включено» на проживание, питание, прокат, пользование канатной дорогой и занятия с инструктором.

Бронирование гостиницы и справки по телефонам: +7 3513 79-09-79 и по почте.