Челябинск провел 87-ю легкоатлетическую эстафету

В Воскресенье, 5 мая, в Челябинске состоялось открытие летнего спортивного сезона. Старт ему дали 87-я легкоатлетическая эстафета, 66-ая велогонка и восьмой лыжероллерный забег.

Представители всех районов города и почетная колонна ветеранов спорта прошли по главной челябинской площади. Особые слова благодарности в этот день звучат именно в адрес ветеранов спорта, которые своим примером вдохновили не одно поколение юных челябинцев, а наш город по праву считается одним из самых спортивных не только на Южном Урале, но и во всей стране.

В первом мужском забеге легкоатлетической эстафеты приняли участие сборные команды ДЮСШ Челябинска, сборные команды коллективов физкультуры предприятий и организаций Челябинской области, сборные команды учебных заведений (вузы, ОУ СПО и военные институты) региона. Длина этапа - 5 945 метров.

Во втором смешанном забеге стартовали сборные команды общеобразовательных школ Челябинска (каждый район города выставляет не менее пяти команд).

В третьем смешанном забеге выступили сборные высших учебных заведений Челябинской области, спортивных клубов и организаций Южного Урала, городов Южного Урала, ДЮСШ Челябинска, обучающихся в профессиональных организациях.

Легкоатлетическая эстафета проводится в Челябинске с 1932-го года.

После забега легкоатлетов участники 66-й велогонки преодолели два круга (протяженность дистанции - десять километров).

Лыжероллеры преодолели 3 800 метров.