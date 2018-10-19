Челябинская спортсменка стала третьей на первенстве мира по армрестлингу

Южноуральская силачка Ангелина Пестикова успешно выступила на первенстве мира среди юниоров по армрестлингу, который завершился в турецком городе Анталья (Турция). Челябинка взошла на третью ступень пьедестала почета.

19-летняя челябинка Ангелина Пестикова стала единственной спортсменкой, кому удалось войти в состав сборной России для участия в первенстве мира среди юниоров по армрестлингу. Подопечная Вадима Алешкина из спортивного клуба «ЧелГУ» выступала в весовой категории до 65 кг. Для нее это был дебют на соревнованиях такого высокого уровня. Кроме того, Ангелина стала самой юной участницей в своей весовой категории.

«Мы с Ангелиной прошли три полноценных цикла подготовки к этим крупным международным стартам, - рассказывает тренер спортсменки Вадим Алешкин. – Поэтому и получили такой достойный результат. Ангелине всего 19 лет, и она еще 2 года может соревноваться среди юниорок. То есть потенциал и запас по времени у нее есть. Я ей сейчас дал восемь дней отдохнуть. После этого приступим к подготовке к соревнованиям на следующий год».

Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области