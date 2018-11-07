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Автор:
Инна Шемаева
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Челябинский «Трактор» ищет родителей юной болельщицы

Челябинский «Трактор» ищет родителей юной болельщицы. Для маленькой фанатки «черно-белых» приготовлен сюрприз.

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» просит помощи у болельщиков.

«Мы ищем родителей этой очаровательной малышки с небесно-голубыми глазами. И если вы знаете эту кроху, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения – наш медвежонок Кью подготовил для нее особенный сюрприз», - сообщили в пресс-службе команды.

Сообщения можно оставить на официальной странице «Трактора» в социальной сети или в комментариях под материалом.

Автор:
Инна Шемаева
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хоккей
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