ГЛК «Солнечная долина» приглашает на празднование своего совершеннолетия

В эту субботу, восьмого декабря, горнолыжный курорт «Солнечная долина» под городом Миасс Челябинской области будет праздновать свой восемнадцатый день рождения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа. Уже в девять часов утра откроются трассы, в том числе «малый» сноу-парк, представленный тремя джиббиноговыми линиями и тремя трамплинами. Вместе с опытными инструкторами каждый гость сможет научиться трюкам и сорвать свежий вельвет с любимых склонов. Те, кто предпочитает спокойный стиль катания и боится экстрима, может насладиться прекрасным зимним днем, совершив неспешный спуск с трассы под кресельным подъемником, согревшись по пути в кофейне, расположенной прямо на вершине горы. Для любителей «погорячее» на вершине горы работает апре-ски бар от Beluga Hunting.

Самые юные гости окунутся в праздничную атмосферу в Детском клубе курорта: для малышей подготовлена развлекательная программа с аниматорами и познавательными квестами. Прекрасным дополнением к горнолыжному отдыху будет прогулка на собачьих упряжках и визит в хаски-центр курорта. После насыщенного дня на свежем воздухе отдыхающие смогут подкрепиться в одном из ресторанов курорта. В ресторане «Живая рыба» гостей ждет рыбка с собственной форелевой фермы, которую шеф-повар ресторана приготовит по особому рецепту. В ресторане «Sunny valley» можно побаловать себя свежими стейками, в кафе «Тургояк» каждый оценит вкусные травяные чаи, а в кафе «Иней» вкусный яблочный штрудель «подсластит» зимний день. Прекрасным завершением уик-энда станет прогулка на коньках. Каток расположен на территории апарт-отель «Sunny Valley».

Скидку в 10% на ски-пасс могут получить именинники и пенсионеры, а также обладатели «Golden Card» клуба-отеля «Золотой пляж». Скидку в 5% на ски-пассы можно получить при установке мобильного приложения «Солнечная долина».

Подробная информация о возможностях отдыха в «Солнечной долине» размещена на сайте курорта, в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, а также доступна по телефону: + 7 351 778 54 26.