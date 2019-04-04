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Автор:
Инна Шемаева
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Иван Сеничев: Вопрос о моей отставке был согласован

Контракт закончен: Иван Сеничев пожелал ХК «Трактор» удачи и дальнейшего подъема уровня челябинского хоккея.

Директор ХК «Трактор» Иван Сеничев прокомментировал сообщение о своей отставке.

«Этот вопрос был согласован. По Уставу организации «Хоккейный клуб «Трактор» контракт с директором заключается на три года. По срокам он как раз у меня завершился», - сказал Иван Сеничев.

В качестве куратора «Трактора» определен Борис Видгоф.

«Знаю Бориса Ефимовича как истинного фаната «Трактора». Как человека, который посещал абсолютно все игры команды. Он сам играет в хоккей, в теме всех клубных вопросов. Сегодня «Трактор» – в топ-10 в рейтинге клубов КХЛ и в тройке Лиги по наполняемости арены. За последние несколько лет хоккейная планка поднята очень высоко. Отрицать достижения «Трактора» трудно. В первую очередь, бронзовые медали нашей главной и молодежной команд. Хочу поблагодарить всех, с кем довелось работать эти три года. Сотрудников Клуба, тренеров, хоккеистов, спонсоров, болельщиков и журналистов. Все, что достигнуто «Трактором» - это общий результат.  Желаю всем удачи в удержании и дальнейшем подъеме высокого уровня челябинского хоккея», - сказал Иван Сеничев.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сегодня, четвертого апреля, на пресс-конференции для журналистов врио губернатора Алексей Текслер рассказал о кадровых перестановках в челябинском «Тракторе».  Клуб покидают директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев. Назначенному куратору клуба Борису Видгофу предстоит проанализировать состояние команды. Также перед ним стоят задачи по выбору главного тренера и формированию команды.

Автор:
Инна Шемаева
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Теги: 
ХК Трактор
Иван Сеничев
Алексей Текслер
Борис Видгоф

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