Магнитогорские депутаты организовали для инвалидов шахматный турнир

В Магнитогорске (Челябинская область) прошел шахматный турнир среди инвалидов. Победители получили Кубки городского Собрания депутатов.

Два дня страстных баталий, более двадцати игроков, две категории среди женщин и среди мужчин, заслуженные награды – все это лишь некоторые штрихи нового турнира для людей с ограниченными возможностями.

«Мы впервые организовали подобный турнир по просьбе председателя местного отделения Всероссийского общества слепых. Уверен, эти соревнования станут традиционными, и в следующем году мы проведем их в мае в честь 75-летия Великой Победы», - отметил в своем выступлении спикер Собрания Александр Морозов.

Представитель магнитогорского отделения ВОС в Общественной палате города Светлана Хорошанская, которая выступила партнером турнира, обратила внимание на готовность городских властей к поддержке подобных инициатив.

«Совместными усилиями мы сможем создать более комфортную социокультурную среду для жизни людей с ограниченными возможностями», - подчеркнула Светлана Хорошанская.

В играх приняли участие игроки от 20-ти до 82-х лет. Это не только члены различных обществ инвалидов, но и не состоящие ни в какой организации магнитогорцы. Также активными участниками турнира стали студенты технического университета.

Обладателями Кубков городского Собрания стали Загид Зайнышев и Надежда Нелюбина. Самые активные игроки отмечены специальными дипломами «За волю к победе», а партнеры турнира - благодарственными письмами за активное продвижение шахмат и поддержку спортивного движения среди инвалидов, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по взаимодействию со СМИ Магнитогорского городского Собрания депутатов Анжелика Филипова.