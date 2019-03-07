Миасский «Сечень» - чемпион мира по страйкболу

Спортсмены из Миасса (Челябинская область) стали чемпионами мира по страйкболу.

Представители спортивного клуба «Сечень, чемпионы России 2018 года, победили в Финляндии 15 национальных сборных. В команду миасских спортсменов вошли также два бойца из Санкт-Петербурга.

«Сечень» победил в групповом турнире участников из Эстонии, Франции и Голландии. В финальной части россияне одолели американцев, завершив вничью встречи с латвийцами и беларусами. В итоге две сильнейшие сборные - России и Беларуси - закончили турнир с абсолютно равными показателями. Судьбу «золота» решила дуэль капитанов, которую выиграл уроженец Миасса Алексей Радаев с позывным «Альгерт».

Это был самый главный и волнующий момент, апофеоз двухдневных состязаний по страйкболу с участием 16-ти лучших команд планеты.

«После выстрела, после щелчка, криков ребят ушло это напряжение, и слезы готовы были катиться из глаз, - поделился Алексей Радаев своими ощущениями. - Мы достигли результата, сделали то, ради чего шли весь этот сезон. Сначала выиграли чемпионат Челябинской области, а в декабре - чемпионат России в Москве, получив право представлять страну на мировом чемпионате. Спасибо ребятам, спасибо команде. Это была отличная работа».

В «золотой» состав сборной России, помимо Алексея «Альгерта» Радаева, вошли Денис Сухонов (Дэн), Егор Шумский (Харон), Данил Давлетшин (Фокс, запасной), а также представители санкт-петербургского клуба «Призрак» Максим Шубин (Шуба) и Артем Агеев (Агат). Игроки команды-победительницы получили заслуженные награды - медали, экипировку, страйкбольное оружие. И главный приз - слиток золота (увы, не настоящий).

Это был второй чемпионат мира по страйкболу. В прошлом году победу также одержала российская команда, за которую выступили чемпионы страны-2017 из Москвы.

Фото: vk.com/straikmiass, vk.com/strikeplanet