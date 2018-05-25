Николай Кулемин возвращается в «Металлург»

Николай Кулемин возвращается в магнитогорский «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) на условиях повышенного гонорара. Его зарплата составит 200 миллионов рублей.

31-летний хоккеист Николай Кулемин, последние годы игравший в НХЛ, возвращается в магнитогорский «Металлург» на условиях повышенного гонорара. Об этом сообщили федеральные спортивные издания, со ссылкой на собственные источники в руководстве клуба.

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулемин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Его зарплата составит 200 миллионов рублей, из которых 180 миллионов — базовая часть и ещё 20 миллионов - бонусы.

О переходе официально объявят после 1 июля, когда у Кулемина истечет контракт с «Айлендерс» и в НХЛ откроется рынок свободных агентов, утверждает «Чемпионат».

Напомним, Кулёмин уехал в НХЛ в 2008 году из магнитогорского «Металлурга», воспитанником которого является. В прошедшем сезоне из-за тяжёлой травмы игрок провел за «Нью-Йорк Айлендерс» всего 13 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.