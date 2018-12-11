Отдых в ГЛК «Солнечная долина» стал доступнее

Зимний отдых для жителей Южного Урала стал более доступным - теперь дорога от Челябинска до горнолыжного курорта «Солнечная долина» под городом Миасс и ски-пасс на целый день обойдутся любителям сноуборда и горных лыж всего в полторы тысячи рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», с декабря прошлого года по выходным между Челябинском и горнолыжным курортом действует прямое сообщение – мультимодальный маршрут «Снегирь». Это первый в России проект мультимодальных перевозок. Покупая единый проездной в пригородной кассе железнодорожного вокзала Челябинска, гость получает возможность всего за один час 50 минут добраться до одного из самых популярных южноуральских курортов – «Солнечной долины». Единый проездной – это билет на пригородный поезд и автобус-шаттл до курорта.

Кроме скорости и комфорта, мультимодальный маршрут имеет и другие преимущества. Приобретая единый проезд, гость сразу получает ски-пасс на шесть часов катания. Стоимость такого комплекта – полторы тысячи рублей для взрослого, одна тысяча 300 рублей для студента и школьника и 700 рублей для ребенка. Пользоваться мультимодальным маршрутом можно всей семьей – те, кто не является поклонником горнолыжного отдыха, могут приобрести билет без ски-пасса. Вместе с билетом, в конверте есть купон с 25-ти процентной скидкой на услуги горнолыжного курорта: тюбинг, посещение хаски и конного центра, мини-зоопарка и катка. За время существования маршрута, им успели воспользоваться более 10 тысяч южноуральцев и гостей Челябинской области.