«Солнечная долина» открыла новый зимний сезон

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» (Миасс, Челябинской области) 17 ноября открыл новый зимний сезон.

Гостей курорта в этот день ждали две заснеженные искусственным снегом трассы, три пункта проката горнолыжного оборудования, развлекательная программа с веселыми аниматорами, киловатты звука от ди-джея, конкурсы с призами от партнеров и спонсоров, мастер-классы по рисованию, а также розыгрыш ски-пассов. Вечером всех ждала грандиозная вечеринка в ресторане, а на утро – умиротворяющая йога.

Для любителей экстремального катания были построена фигура с джиб-линией. Любители активного отдыха высоко оценили качество трасс, несмотря на достаточно теплый ноябрь. «Потребовалось около двух недель для подготовки склонов. Было задействовано 50 снежных пушек и 10 снежных ружей.

«Уже построен график открытия остальных трасс, в ближайшее время запустят канатную дорогу, к декабрю отроются практически все трассы, - рассказал руководитель департамента спорта ГЛК «Солнечная долина», член всероссийской организации «Федерация фристайла России» Артем Рейдер.

Новый сезон будет насыщен яркими спортивными событиями. В феврале –марте 2019 года пройдут этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, фестиваль фристайла и сноуборда Russian Freestyle Games и Кубок Европы по сноуборду.

Этап Кубка мира по фристайлу, ставший уже традиционным для Челябинской области, будет проходить в течение двух дней - 23-24 февраля. Ожидается около 150 спортсменов со всего мира и десятки тысяч зрителей со всей страны. Участники сразятся за медали и уникальные короны, являющимися символом миасского этапа. Билеты поступят в продажу в начале декабря.

Международный фестиваль фристайла и сноуборда Russian Freestyle Games также будет проводиться два дня и соберет огромное количество любителей зимних видовспорта. Помимо ярких трюков на трассе для слоуп-стайла и биг-эира, гостей ждет выступление «звездных» музыкальных исполнителей, имена пока держатся в секрете.

Кубок Европы по сноуборду «Солнечная долина» будет принимать впервые. Для участия соберутся самые именитые спортсмены из мира сноуборда.

Также традиционно курорт примет всероссийские чемпионаты и финалы. По объему спортивных мероприятий «Солнечная долина» выступает в лидерах по России.

Но организаторы уверяют, что места хватит для всех. В проекте на следующий сезон планируется открытие северных склонов, продление нулевого склона и еще много сюрпризов.