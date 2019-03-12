У любителей активного отдыха есть пять причин посетить этой весной ЦАО "Евразия"

Сразу пять причин назвали работники центра активного отдыха "Евразия" под городом Куса Челябинской области, чтобы провести остатки бархатного зимнего сезона на этом южно-уральском курорте.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в ЦАО "Евразия", во-первых здесь есть искусственный снег и множество оборудованных трасс. Все склоны курорта общей протяженностью более восьми километров были профессионально заснежены системой искусственного оснежения. Минимальная толщина снежного покрова до сих пор достигает 30 сантиметров, а максимальная в некоторых местах рельефа превышает два метра. Учебный склон, сноу парк, трассы фрирайда и тюбинговая трасса будут гарантированно действовать еще до середины апреля.

Второй веской причиной выбрать для весеннего отдыха именно ЦАО "Евразия" являются беспрецедентные скидки на услуги. С 13 марта они составляют до 50%. Так, пользование кресельным подъемником и прокат снаряжения в выходной день обойдутся взрослому гостю всего в тысячу 300 рублей, а в будний день - в 800 рублей за четыре часа катания. Для детей эта сумма уменьшается практически в два раза. Проживание в комфортабельной гостинице двое суток в будние дни семье из двух человек обойдется всего в две тысячи рублей. Для новичков, мечтающих встать на сноуборд или лыжи, действует специальный тариф "Все включено", предусматривающий, что при занятии с инструктором, прокат снаряжения и пользование любым подъемником будет совершенно бесплатным.

Третья причина посетить "Евразию" - комфортная погода и необычайно мягкий снег. Здесь за городом, в экологически чистой курортной зоне температура воздуха всегда ниже, чем в мегаполисе на 5-10 градусов.

В-четвертых, здесь совсем нет очередей. Горнолыжники и сноубордисты могут с утра до вечера наслаждаться полупустыми отлично подготовленными склонами. ЦАО «Евразия» работает с 10 часов утра со среды по воскресенье.

В-пятых, всем гостям гарантированы яркое солнце, свежий воздух и отличное настроение.

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