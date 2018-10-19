Упущенный матч «Трактора» и триумфальный «Металлурга»

Южноуральские хоккейные клубы провели очередные матчи в чемпионате КХЛ. Челябинцы на своем льду принимали казахстанский «Барыс», а в гости к магнитогорцам приехал омский «Авангард».

Оба матча начались с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в керченском политехническом колледже. Он произошел 17 октября. Взрывное устройство пронес в столовую студент четвертого курса Владислав Росляков. После взрыва парень расстреливал выживших подростков из ружья. В результате трагедии погиб 21 человек, в их числе уроженец Челябинска Егор Перепелкин.

В матче «Трактора» и «Барыса» гости постоянно были в роли догоняющих, но это не помешало им одержать победу. Челябинцы, ведя в счете по ходу встречи, свой шанс упустили.

Счет был открыт Александром Шаровым в середине первой двадцатиминутки. Во втором отрезке матча «Барыс» его сравнял. «Трактор» устроил штурм ворот голкипера казахстанцев и усилиями Антона Глинкина и Александра Рыбакова счет на табло для подопечных Алексея Тертышного был уже вполне комфортный – 3:1. Но «Барсы» тут же сократил отставание до минимума. До окончания второго периода дублем отметился Александр Шаров. Команды ушли в раздевалку при счете 4:2.

Третий период остался за гостями, которые сравняли счет, перевели игру в овертайм и выиграли эту встречу. 4:5 (ОТ) – поражение «Трактора».

«У нас не получилось удержать победный счет. Есть моменты, над которыми нам надо работать. В физическом плане команда не в лучшей форме. Будем подтягивать физику в паузах между играми, менять тренировочный процесс. Сегодня ребята показали очень хороший хоккей. Процесс идет, игра меняется и счет совсем другой»», - отметил на послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий матч «Трактор» проведет 20 октября. В гости к челябинцам приедет омский «Авангард». Этой встречей «черно-белые» закроют домашнюю серию. Магнитогорский «Металлург» поединком с омичами ее уже завершил. Как раз встречей с «Авангардом». «Сталевары» также, как и «трактористы» вели по ходу всего матча, но только они не позволили сопернику гнуть свою линию и до финальной сирены удерживали победный счет. 4:1 – «Металлург» второй раз в этом сезоне обыгрывает омичей.

Магнитогорцы отправляются в очередное выездное турне. Оно пройдет по маршруту «Череповец-Ярославль-Екатеринбург». 21 октября «Металлург» сыграет с «Северсталью».