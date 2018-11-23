В Челябинске пройдет российский турнир по спортивной гимнастике памяти Городецкого

В Челябинске с 23 по 25 ноября пройдет III Всероссийский турнир по спортивной гимнастике памяти Анатолия Городецкого. Спортсмены со всей России будут бороться за призовые места в личном многоборье и в финалах на отдельных снарядах. Соревнования пройдут по программам мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

Легендарный гимнаст Анатолий Городецкий сделал очень многое как для южноуральской, так и отечественной спортивной гимнастики. Он неоднократно принимал участие в организации, проведении и судействе в качестве главного судьи спартакиад народов РСФСР, СССР, чемпионатов и Кубков СССР и России. Подготовил 16 мастеров спорта СССР и более 30 кандидатов в мастера спорта, среди которых - чемпионы и призеры Всесоюзных и республиканских соревнований.

В южноуральском турнире сильнейших гимнастов России примут участие спортсмены из Челябинска, Екатеринбурга, Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сызрани, Ленинск-Кузнецка, а также гимнасты из Казахстана. Победители и призеры будут награждаться медалями, кубками, грамотами и денежными призами.

«Данный турнир посвящается памяти Анатолия Городецкого, который сделал очень многое для развития спорта и спортивной гимнастики в Челябинской области. Эти соревнования очень престижные, за звания сильнейших поборются мастера спорта России, члены сборной команды России и другие и другие известные гимнасты, - рассказал главный судья соревнований Виктор Щербаков. - Ребята очень серьезно подошли к всероссийским состязаниям. Ведь призы будут не только памятные, но и денежные».

Открытие соревнований пройдёт в субботу, 24 ноября, в 11:00 в школе олимпийского резерва ЧТЗ по адресу: ул. Савина, 5. Вход свободный.