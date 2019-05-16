Воспитанник челябинской ОДЮСШ представит Россию на первенстве Европы

Челябинец Артемий Дорма по итогам отборочных стартов получил право представлять Россию на первенстве Европы по спортивному ориентированию в Белоруссии.

В Ленинградской области завершилось первенство России по спортивному ориентированию в лесных дисциплинах. В своей группе (М-18) Артемий Дорма по сумме трех дней соревнований занял итоговое второе место. В первые два дня на средних дистанциях Артемий становился четвертым, а в заключительный третий день стал серебряным призером. А до этого в Великом Новгороде также состоялось первенство страны, но уже в спринтерских дисциплинах. Артемий и там сумел попасть в десятку лучших.

«Артемий на протяжении уже многих лет успешно выступает и в летнем и лыжном ориентировании, отбираясь в состав юниорской сборной страны. Два года подряд он становился победителем первенств мира и Европы, а также входил в число призеров на этих крупнейших международных стартах, побеждал на первенствах России», - отмечает директор ГБУДО «ОДЮСШ» Юрий Логинов.

По итогам двух отборочных стартов воспитанник областной ДЮСШ, благодаря успешным и стабильным выступлениям, получил право выступить в составе сборной страны на первенстве Европы, которое пройдет в Белоруссии.