Акарицидные обработки в Челябинске начнутся 22 апреля

В Челябинске разработан и утвержден график проведения акарицидных обработок территорий.

Первым от нашествия опасных членистоногих обработают Калининский район - 22-23 апреля, следом - Курчатовский (24 апреля), затем Ленинский (25 апреля). Дальше идут Металлургический (26 апреля), Советский (29 апреля), Тракторозаводский (29 апреля) и Центральный (30 апреля) районы. В Советском районе будут обработаны лишь два участка: пляж в поселке Смолино и территория, прилегающая к поселку Новосинеглазово.

Общая площадь, которую планируют опрыскать противоклещевыми препаратами на первом этапе, составит для Челябинска 221 гектар. График акарицидных обработок может быть изменен в зависимости от погодных условий и готовности территорий

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Евгения Шестопалова, перечень территорий, которые будут обработаны от клещей в этом году, сформирован на основании заявок глав внутригородских районов южноуральской столицы.

Специалисты напоминают, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует стопроцентную защиту от укуса клещей. Наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

Второй этап акарицидных обработок придется на конец августа-начало сентября.